Nottingham przechytrzy Barcelonę oraz Liverpool? Rywalizują o obrońcę

Nottingham Forest włączyło się do walki o podpis Andreia Ratiu - podaje Matteo Moretto. Prawy obrońca wcześniej był łączony z Barceloną oraz Liverpoolem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andrei Ratiu

Andrei Ratiu może wylądować w Nottingham Forest

Andrei Ratiu od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych bocznych defensorów w La Lidze. Prawy obrońca Rayo Vallecano imponuje regularnością na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy, co nie umyka uwadze europejskich gigantów. 28-letni Rumun w ostatnich miesiącach był łączony między innymi z Barceloną oraz Liverpoolem, a jego przyszłość pozostaje jednym z ciekawszych tematów na rynku transferowym.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Matteo Moretto, do walki o podpis wahadłowego włączyło się również Nottingham Forest. Klub z Premier League zamierza rzucić wyzwanie znacznie bardziej utytułowanym rywalom. W najbliższym czasie działacze z City Ground mają rozpocząć oficjalne rozmowy z Rayo, które oczekuje aktywowania klauzuli odstępnego wynoszącej 25 milionów euro.

38-krotny reprezentant Rumunii trafił do madryckiej ekipy latem 2023 roku z Hueski za zaledwie 500 tysięcy euro i bardzo szybko wyrósł na jednego z liderów zespołu. W barwach drużyny z Vallecas rozegrał już 102 mecze, zdobył cztery bramki oraz zanotował siedem asyst. Transfer do Premier League byłby dla Ratiu największym krokiem w dotychczasowej karierze.

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