Benjamin Pavard może zgarnąć fortunę. Trwają rozmowy

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Al-Ittihad planuje sprowadzić Benjamina Pavarda

Benjamin Pavard poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Marsylia, jednak francuski klub nie zdecydował się skorzystać z opcji wykupu. W efekcie 30-letni defensor wrócił do Interu Mediolan, gdzie również nie znajduje się w planach zespołu na nadchodzące rozgrywki. Wszystko wskazuje na to, że obie strony definitywnie rozstaną się jeszcze podczas obecnego letniego okna transferowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Benjamin Pavard może kontynuować swoją karierę w Arabii Saudyjskiej. Według doniesień dziennikarza Al-Ittihad nawiązało już bowiem kontakt z agentami piłkarza, chcąc przekonać go do przeprowadzki na Bliski Wschód. Francuz mógłby tam liczyć na bardzo wysokie zarobki, natomiast Inter oczekuje za swojego zawodnika około 20 milionów euro.

55-krotny reprezentant Trójkolorowych występuje w ekipie Nerazzurrich od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza z Bayernu Monachium za blisko 33 miliony euro. W barwach włoskiego potentata rozegrał dotychczas 70 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z aktualnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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