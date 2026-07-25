Chelsea ma chrapkę na sprowadzenie gwiazdora Liverpoolu

Chelsea planuje wzmocnić swoją linię środkową. Jak dowiedział się Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Stamford Bridge jest Alexis Mac Allister.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alexis Mac Allister pod lupą Chelsea

Chelsea kontynuuje przebudowę składu podczas trwającego letniego okienka transferowego. Do zespołu The Blues dołączyli już Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda, Denner, Dastan Satpaev oraz Emmanuel Emegha. Wszystko wskazuje jednak na to, że londyński gigant nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym.

Trener ekipy Niebieskich – Xabi Alonso – liczy bowiem na dodatkowe wzmocnienie środka pola. W związku z tym na celowniku klubu z zachodniego Londynu znalazł się Alexis Mac Allister.

Hiszpański szkoleniowiec od dawna jest wielkim zwolennikiem umiejętności argentyńskiego pomocnika i wcześniej chciał sprowadzić go również do Realu Madryt. Liverpool wycenia swoją gwiazdę na ponad 80 milionów euro, jednak dla właścicieli Chelsea taka kwota nie powinna stanowić większego problemu.

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54-krotny reprezentant Argentyny występuje w barwach zespołu The Reds od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road z Brighton & Hove Albion za około 42 miliony euro. Mac Allister w poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Kontrakt 27-letniego pomocnika z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.