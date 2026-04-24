Moder z urazem. Koniec sezonu?

Feyenoord w zbliżającej się kolejce Eredivisie zmierzy się z FC Groningen. Niestety, w tym spotkaniu nie wystąpi Jakub Moder. Jeden z kluczowych zawodników ekipy z De Kuip doznał urazu, który wyklucza go z udziału w pojedynku kluczowym w walce o drugie miejsce. Robin van Persie przekazał fatalne wieści.

– Moder nie zagra jutro i prawdopodobnie nie będzie dostępny do końca sezonu. To naprawdę poważna strata: doznał kontuzji – ujawnił trener zespołu z Rotterdamu na konferencji prasowej przed sobotnim meczem, cytowany przez portal 1908.nl.

Wszechstronny pomocnik w tym sezonie rozegrał tylko 11 spotkań, w tym dziesięć w Eredivisie i jedno w Lidze Europy. Jego ofensywny dorobek to jeden gol i jedna asysta. Z powodu urazy pleców Moder pauzował aż do 29 stycznia. Jego pierwszym występem było starcie z Realem Betis. W Sewilli spędził na boisku nieco ponad 20 minut.

Feyenoord po 30 meczach ma na koncie 55 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli. NEC Nijmegen wywalczyło 54 oczka, Twente ma w dorobku 53 pkt, natomiast Ajax o dwa pkt mniej. Druga lokata gwarantuje bezpośredni awans do fazy ligowej Champions League.