Aston Villa gotowa pobić swój rekord. Celuje w napastnika Chelsea

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Nicolas Jackson na radarze Aston Villi

Nicolas Jackson znajduje się na wylocie z Chelsea. 25-letni napastnik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, jednak niemiecki klub nie skorzystał z opcji wykupu. Senegalczyk wrócił więc na Stamford Bridge, ale wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w Londynie nie potrwa długo. Angielski gigant umieścili bowiem snajpera na liście transferowej.

Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, Jackson może pozostać w Premier League. Mianowicie, poważne zainteresowanie 37-krotnym reprezentantem Senegalu wykazuje Aston Villa. Według źródła klub z Birmingham jest gotowy pobić swój rekord transferowy, aby pozyskać doświadczonego napastnika. Oznaczałoby to złożenie oferty opiewającej na co najmniej 60 milionów euro.

Jackson trafił do drużyny The Blues w lipcu 2023 roku z Villarrealu za około 37 milionów euro. W barwach londyńskiej ekipy rozegrał łącznie 81 spotkań, zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst. Z czasem stracił jednak miejsce w podstawowym składzie, czego konsekwencją było wypożyczenie do wyżej wspomnianego Bayernu Monachium. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.

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