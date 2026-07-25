Newcastle United chce sprowadzić defensora. Wielki powrót do Premier League

Newcastle United planuje wzmocnić rywalizację na bokach defensywy. Według "TEAMtalk", klub z St James' Park zainteresował się Jamesem Tavernierem, który po odejściu z Rangersów jest dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

James Tavernier blisko transferu do Newcastle United

Newcastle United rozważa sprowadzenie Jamesa Taverniera podczas letniego okna transferowego. 34-letni obrońca jest obecnie bez klubu po opuszczeniu Rangers FC. Jego sytuację uważnie monitorują również inne kluby z Premier League.

Doświadczony boczny defensor w ostatnich latach był jedną z najważniejszych postaci szkockiego klubu. Obecnie szuka nowego wyzwania. Według najnowszych informacji, Newcastle jest zainteresowane sprowadzeniem zawodnika, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie na St James’ Park.

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Powrót do klubu, w którym się wychował, może być dla Taverniera bardzo atrakcyjną opcją. Sytuację Anglika monitorują także Aston Villa oraz Everton. Pozyskanie zawodnika z takim doświadczeniem bez konieczności płacenia odstępnego może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Tavernier przez lata udowodnił, że jest obrońcą bardzo aktywnym w ofensywie. Podczas pobytu w Rangersach rozegrał 565 spotkań. Imponował przede wszystkim skutecznością przy stałych fragmentach gry. W barwach szkockiego zespołu zdobył 144 bramki oraz zanotował 148 asyst.

Sam zawodnik ma przede wszystkim szukać miejsca, w którym nadal będzie mógł rywalizować na wysokim poziomie. Powrót do Premier League wydaje się interesującą opcją na końcowym etapie kariery. Sroki potrzebują szerokiej kadry, dlatego transfer 34-latka na zasadzie wolnego transferu może być bardzo rozsądnym ruchem.