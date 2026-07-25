De Ketelaere bohaterem sensacyjnego transferu? Na stole 50 milionów euro

Charles De Ketelaere wzbudził zainteresowanie Galatasaray Stambuł. Turecki klub jest gotowy zapłacić za niego około 50 milionów euro - donosi Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Galatasaray Stambuł poluje na Charlesa De Ketelaere’a

Galatasaray Stambuł zamierza wzmocnić pozycję ofensywnego pomocnika podczas trwającego letniego okna transferowego. Priorytetowym celem tureckiego giganta pozostaje Bruno Fernandes, jednak sprowadzenie portugalskiej gwiazdy z Manchesteru United będzie niezwykle trudnym zadaniem. Władze klubu znad Bosforu analizują więc również inne opcje przed zamknięciem rynku.

Według najnowszych doniesień mistrz Turcji skierował swoją uwagę na Charlesa De Ketelaere’a. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Galatasaray poważnie interesuje się belgijskim playmakerem. Potentat ze Stambułu jest gotowy przeznaczyć na ten transfer około 50 milionów euro. Niewykluczone, że w najbliższym czasie taka oferta trafi do Atalanty Bergamo, choć włoski klub wolałby zatrzymać jednego ze swoich kluczowych zawodników.

35-krotny reprezentant Belgii występuje w obecnej ekipie od sierpnia 2023 roku. Początkowo przeniósł się do Bergamo na zasadzie wypożyczenia z Milanu, a następnie został wykupiony za niespełna 24 miliony euro. W minionym sezonie De Ketelaere rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst, potwierdzając swoją wartość dla zespołu Orobicich.

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