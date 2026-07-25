AC Milan wypchnie niepotrzebnego zawodnika. Jest porozumienie

AC Milan lada moment rozstanie się z Ismaelem Bennacerem. 28-letni pomocnik przejdzie za darmo do katarskiej Al-Gharafy - donosi wiarygodny dziennikarz, Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ismael Bennacer

Ismael Bennacer bliski przeprowadzki do Al-Gharafy

AC Milan przeszedł w ostatnim czasie istotne zmiany. Nowym trenerem drużyny Rossonerich został Ruben Amorim, który nie widzi miejsca w swoim zespole dla Ismaela Bennacera. 28-letni pomocnik, wypożyczany w poprzednich sezonach do Dinama Zagrzeb oraz Olympique’u Marsylia, ma definitywnie zakończyć swoją przygodę z mediolańskim klubem.

Jak poinformował Fabrizio Romano, 56-krotny reprezentant Algierii znalazł już nowego pracodawcę. Według renomowanego dziennikarza Bennacer osiągnął porozumienie z katarską Al-Gharafą i właśnie tam będzie kontynuował swoją karierę.

AC Milan zgodzi się na rozwiązanie współpracy i pozwoli zawodnikowi odejść na zasadzie wolnego transferu, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Celem jest przede wszystkim odciążenie budżetu płacowego.

Urodzony we Francji defensywny pomocnik trafił na San Siro w sierpniu 2019 roku z Empoli za ponad 17 milionów euro. Początkowo odgrywał ważną rolę w ekipie Rossonerich, jednak z biegiem czasu stracił swoją pozycję. W barwach Milanu rozegrał łącznie 178 meczów, zdobył 8 bramek i zanotował 12 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około ośmiu milionów euro.

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