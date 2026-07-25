Arsenal zagiął parol na czołowego zawodnika Benfiki Lizbona

Andreas Schjelderup jest rozchwytywany na rynku transferowym. Według Ekrema Konura do walki o podpis skrzydłowego właśnie dołączył Arsenal.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Andreas Schjelderup celem transferowym Arsenalu

Arsenal pozostaje aktywny podczas trwającego letniego okna transferowego. Londyński klub sprowadził już Christosa Tzolisa oraz Illana Mesliera, jednak trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – uważa, że jego zespół potrzebuje kolejnych wzmocnień. Celem jest obrona mistrzostwa Premier League oraz skuteczna walka o triumf w Lidze Mistrzów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Arsenalu znalazł się Andreas Schjelderup. 22-letni skrzydłowy Benfiki Lizbona miałby zwiększyć rywalizację w ofensywie i tym samym poszerzyć możliwości rotacji w ataku drużyny The Gunners. Portugalski klub chciałby zatrzymać jednego ze swoich najbardziej utalentowanych zawodników, choć odpowiednio wysoka oferta może skłonić tamtejszych działaczy do rozpoczęcia negocjacji.

Schjelderup reprezentuje wyżej wspomnianą Benfikę od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Estadio da Luz z FC Nordsjaelland za około dziewięć milionów euro. Sezon 2023/2024 spędził jeszcze na wypożyczeniu w duńskim zespole. W minionej kampanii rozegrał 43 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 7 asyst. 18-krotny reprezentant Norwegii wzbudza także zainteresowanie Liverpoolu, Chelsea, Tottenhamu Hotspur, Milanu oraz Romy.

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