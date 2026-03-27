Messi uhonorowany przez Inter Miami. Historyczny moment

17:14, 27. marca 2026
Michał Stompór
Leo Messi to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w historii futbolu. Reprezentant Argentyny od niemal trzech lat prowadzi Inter Miami do kolejnych sukcesów. Klub z Florydy postanowił uhonorować napastnika w wyjątkowy sposób.

Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi doceniony. Szczególny moment

W lecie 2023 roku Leo Messi zakończył swoją przygodę w Paris Saint-Germain i opuścił Europę. Nowym klubem Argentyńczyka został Inter Miami. W szeregach The Herons reprezentant Albicelestes rozegrał już łącznie 94 mecze, w których strzelił 82 gole i zanotował 44 asysty. 38-latek już jest legendą Żurawi.

Wraz z ekipą z Florydy Messi sięgnął po cztery trofea: Puchar Ligi 2023, Tarczę Kibiców MLS 2024, mistrzostwo Konferencji Wschodniej 2025 oraz Puchar MLS 2025. Inter postanowił docenić swoją gwiazdę w wyjątkowy sposób – jedna z trybun Nu Stadium została nazwana imieniem siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

– Klub Inter Miami CF z radością ogłasza powstanie trybuny im. Leo Messiego. Nasz numer 10 i kapitan drużyny stanie się częścią rzadkiego i wyjątkowego zjawiska w światowym sporcie i będzie pierwszym zawodnikiem regularnie występującym na stadionie, którego jedną z trybun nazwano jego imieniem – czytamy w oficjalnym komunikacie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości