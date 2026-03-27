Messi uhonorowany przez Inter Miami. Historyczny moment

Leo Messi to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w historii futbolu. Reprezentant Argentyny od niemal trzech lat prowadzi Inter Miami do kolejnych sukcesów. Klub z Florydy postanowił uhonorować napastnika w wyjątkowy sposób.

Messi doceniony. Szczególny moment

W lecie 2023 roku Leo Messi zakończył swoją przygodę w Paris Saint-Germain i opuścił Europę. Nowym klubem Argentyńczyka został Inter Miami. W szeregach The Herons reprezentant Albicelestes rozegrał już łącznie 94 mecze, w których strzelił 82 gole i zanotował 44 asysty. 38-latek już jest legendą Żurawi.

Wraz z ekipą z Florydy Messi sięgnął po cztery trofea: Puchar Ligi 2023, Tarczę Kibiców MLS 2024, mistrzostwo Konferencji Wschodniej 2025 oraz Puchar MLS 2025. Inter postanowił docenić swoją gwiazdę w wyjątkowy sposób – jedna z trybun Nu Stadium została nazwana imieniem siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

– Klub Inter Miami CF z radością ogłasza powstanie trybuny im. Leo Messiego. Nasz numer 10 i kapitan drużyny stanie się częścią rzadkiego i wyjątkowego zjawiska w światowym sporcie i będzie pierwszym zawodnikiem regularnie występującym na stadionie, którego jedną z trybun nazwano jego imieniem – czytamy w oficjalnym komunikacie.