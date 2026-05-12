Borussia Dortmund na czele wyścigu o podpis niemieckiego talentu

Kennet Eichhorn uchodzi za jeden z największych talentów w Niemczech. Faworytem do pozyskania 16-letniego pomocnika jest Borussia Dortmund - podaje dziennik BILD.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn bliski przenosin do Borussii Dortmund

Kennet Eichhorn uchodzi za jeden z największych talentów niemieckiej piłki. 16-letni pomocnik na co dzień występuje w barwach Herthy Berlin, gdzie mimo młodego wieku regularnie otrzymuje szanse na seniorskim poziomie. Zdolny zawodnik imponuje dojrzałością, spokojem w rozegraniu oraz dużą pewnością siebie. Świetna postawa młodzieżowego reprezentanta Niemiec oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Niemiecka perełka od dłuższego czasu wzbudza ogromne zainteresowanie.

Jak poinformował dziennik „BILD”, faworytem do pozyskania Kenneta Eichhorna jest Borussia Dortmund. Taki transfer bez wątpienia wpisywałby się w politykę klubu z Zagłębia Ruhry, który od wielu lat stawia na młodych oraz perspektywicznych piłkarzy. W Dortmundzie doskonale rozwijali się wcześniej między innymi Jude Bellingham czy Jadon Sancho, dlatego 16-latek mógłby liczyć tam na odpowiednie warunki do kontynuowania kariery. Wartość rynkowa utalentowanego pomocnika szacowana jest na 20 milionów euro.

Kennet Eichhorn w bieżącym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, zdobywając dwie bramki. Warto dodać, że wychowankowi Herthy przyglądają się także inne europejskie potęgi, takie jak Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester United, PSG, FC Barcelona, Eintracht Frankfurt, RB Lipsk czy Bayer Leverkusen. Umowa młodego pomocnika z berlińskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, jednak rosnące zainteresowanie może znacząco wpłynąć na jego przyszłość już podczas najbliższych okienek transferowych.