Atletico Madryt straci Alexandra Sorlotha? Możliwy sensacyjny transfer

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

Alexander Sorloth łączony z Fenerbahce Stambuł

Alexander Sorloth może zmienić otoczenie podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. 30-letni napastnik nie zawsze jest priorytetowym wyborem w linii ataku Atletico Madryt, gdzie Diego Simeone ma do dyspozycji kilku klasowych ofensywnych zawodników. Norweski snajper chciałby pełnić rolę największej gwiazdy drużyny oraz regularnie występować od pierwszej minuty, czego obecnie nie może być pewny w ekipie Los Rojiblancos. Z tego powodu jego rychłe odejście z hiszpańskiego klubu staje się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Jak poinformował turecki dziennik „Fanatik”, zainteresowanie sprowadzeniem Alexandra Sorlotha wykazuje Fenerbahce Stambuł. Potęga znad Bosforu umieściła doświadczonego napastnika na samym szczycie swojej listy życzeń transferowych. Co ciekawe, 70-krotny reprezentant Norwegii mógłby w Turcji liczyć na jeszcze wyższe zarobki niż te, które aktualnie inkasuje w Atletico Madryt. Sytuację skutecznego atakującego monitorują również FC Barcelona, Juventus oraz AC Milan, dlatego Fenerbahce musi liczyć się z dużą konkurencją w walce o podpis zawodnika.

Mierzący 195 centymetrów napastnik występuje w koszulce drużyny Los Rojiblancos od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Estadio Metropolitano za 32 miliony euro z Villarrealu. Wcześniej reprezentował barwy między innymi Lipska, Realu Sociedad, Crystal Palace oraz Trabzonsporu, dzięki czemu dobrze zna realia tureckiej piłki. W trwającym sezonie Alexander Sorloth rozegrał 51 spotkań, zdobył 19 bramek i zaliczył 1 asystę, spędzając na boisku prawie 2700 minut. Jego wartość rynkowa przekracza obecnie 30 milionów euro.