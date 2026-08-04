Lewandowski z pierwszą nagrodą w MLS. „Już rozświetla ligę”

Robert Lewandowski w ostatnim spotkaniu w barwach Chicago Fire strzelił dwa gole. W nagrodę otrzymał tytuł piłkarza kolejki. "Już rozświetla ligę" - napisał oficjalny profil MLS.

lev radin / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z nagrodą dla piłkarza meczu

Robert Lewandowski nie miał łatwego początku w Chicago Fire. Pierwsze dwa mecze nie tylko zakończyły się porażką drużyny z „Wietrznego Miasta”, ale także eksperci mieli duże zastrzeżenia do gry reprezentanta Polski. Ostatnie spotkanie z Charlotte FC, które było powitaniem 37-latka na Soldier Field, wszystko zmieniło. Napastnik poprowadził drużynę do zwycięstwa, zdobywając dwie bramki.

Bezpośrednio po meczu Lewandowski dostał statuetkę dla najlepszego piłkarza spotkania. Na tym jednak nie koniec. Kibice oraz eksperci mają możliwość wyboru poprzez głosowanie najlepszego zawodnika kolejki. Tym razem padło właśnie na naszego rodaka. Co więcej, napastnik znalazł się także w jedenastce 19. kolejki MLS.

„Już rozświetla ligę” – czytamy na oficjalnym profilu MLS.

Already lighting up the league. 🤩



Robert Lewandowski wins Player of the Matchday pres. by @MichelobULTRA! pic.twitter.com/qiLKmklMVQ — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2026

Obecny dorobek Lewandowskiego w Chicago Fire to dwie bramki w trzech meczach. Kolejną okazję na zdobycie goli w lidze będzie miał dopiero 17 sierpnia w starciu przeciwko Portland Timbers. W najbliższych dniach wraz ze swoim zespołem weźmie udział w Leagues Cup. W ciągu siedmiu dni podopieczni Gregga Berhaltera rozegrają aż trzy spotkania (Necaxa, Santos Laguna i Cruz Azul).

Jeśli Chicago Fire zajmie miejsce w TOP4, awansuje do ćwierćfinału. Grupy w Leagues Cup zostały podzielone na ligę amerykańską i ligę meksykańską. Lewandowski i spółka wszystkie mecze rozegrają jednak przeciwko drużynom z Meksyku.