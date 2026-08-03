Wieczysta ściąga byłego króla strzelców Ekstraklasy! Hitowy transfer

Wieczysta Kraków dopina transfer nowego snajpera. To będzie hit całej Ekstraklasy. Do beniaminka ma dołączyć Efthymios Koulouris, była gwiazda Pogoni Szczecin - ujawnia Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Koulouris znów w Ekstraklasie. Wieczysta o krok od transferu

Wieczysta Kraków po dwóch meczach Ekstraklasy nie ma w dorobku choćby punktu. W klubie nie biją jeszcze na alarm, ale ta sytuacja pokazuje, że kadra nie jest jeszcze wystarczająco mocna. Od dłuższego czasu pracowano nad transferem nowego napastnika, a Sławomir Peszko zapowiedział na antenie CANAL+ Sport, że będzie to nazwisko dobrze znane polskim kibicom. Personalia ujawnił na łamach portalu Weszło.com Szymon Janczyk – wszystko wskazuje na to, że do Ekstraklasy wróci jej były król strzelców.

Wieczysta jest na dobrej drodze, by sprowadzić Efthymiosa Koulourisa. Między stronami trwają zaawansowane negocjacje, które zbliżają się do pozytywnej finalizacji. Greckiego snajpera miał skusić ambitny projekt, w który pompowane są wielkie pieniądze.

🚨 Efthymis Koulouris blisko powrotu do Ekstraklasy! Wieczysta Kraków prowadzi rozmowy z greckim napastnikiem.



Szczegóły:https://t.co/Khlb17bNgF pic.twitter.com/oyHkx6PUMv — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) August 3, 2026

Koulouris spędził ostatni rok w Arabii Saudyjskiej, dokąd trafił z Pogoni Szczecin za cztery miliony euro. Choć strzelił dla Al-Ula 23 bramki, jego drużyna nie zdołała awansować do tamtejszej ekstraklasy i zarządziła przebudowę składu. To znacząco przybliżyło Greka do powrotu do Polski. Z okazji korzysta Wieczysta, która dopina hitowy transfer.

W sezonie 2024/2025 Koulouris ustrzelił w Ekstraklasie 28 bramek i został królem strzelców. Pogoń Szczecin chciała go zatrzymać, ale ostatecznie sprzedała do saudyjskiego Al-Ula.