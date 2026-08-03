Rashford z kolejną opcją transferu. Znany klub umieścił go na liście życzeń

QSP / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford z szansami na transfer do Turcji

Marcus Rashford liczył, że Barcelona skorzysta z opcji wykupu i zatrzyma go na stałe, ale tak się nie stało. Choć jego wypożyczenie było udane, klub postanowił inaczej i sprowadził w jego miejsce Anthony’ego Gordona. Anglik tym samym otworzył się na powrót na Old Trafford – do pewnego momentu wydawało się, że ten kierunek jest już skreślony. Po zwolnieniu Rubena Amorima gigant Premier League postawił jednak na Michaela Carricka, a ten oczywiście znajdzie w swojej drużynie miejsce dla Rashforda.

Na dzisiaj przyszłość Rashforda nie jest jednak przesądzona. Manchester United planuje z nim przyszłość, a jednocześnie nie sprzeciwi się sprzedaży w przypadku korzystnej oferty. Wciąż mowa tu o kwocie w okolicach 40 milionów euro – tyle mogła zapłacić Barcelona za jego wykup.

Dla Rashforda otworzył się nowy potencjalny kierunek transferu. „The Sun” informuje, że jego nazwisko na liście życzeń umieściło Fenerbahce. Turecki hegemon szykuje kolejny głośny ruch do ofensywy, a jego bohaterem mógłby zostać właśnie reprezentant Anglii. Władze klubu skontaktowały się już z otoczeniem Rashforda i przygotowują ofertę, która może skłonić Manchester United do definitywnego rozstania z wychowankiem.