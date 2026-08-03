Barcelona dostała niespodziewaną ofertę. Może wypożyczyć znanego napastnika

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jorge Mendes znów zaoferował Nuneza Barcelonie. Może go wypożyczyć

Al-Hilal zrezygnowało z prób sprzedaży Darwina Nuneza ze względu na brak satysfakcjonujących ofert. W związku z tym saudyjski gigant ma zamiar wypożyczyć zawodnika, pod warunkiem że nowy klub pokryje znaczną część jego astronomicznej pensji. Sytuację Urugwajczyka monitorują zespoły z Turcji, Anglii oraz Portugalii.

Jednak jak się okazuje, nazwisko 27-latka trafiło także na biurka władz Barcelony, lecz Katalończycy nie podjęli jeszcze konkretnych działań. Głównym celem transferowym klubu z Camp Nou wciąż pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt.

Wypożyczenie byłego napastnika Liverpoolu nie wymagałoby jednak płacenia za transfer, co ułatwiłoby dopięcie transakcji przy ograniczonym budżecie. Piłkarz był już łączony z Blaugraną już kilka miesięcy temu.

Al-Hilal zapłaciło za niego około 55 milionów euro, ale napastnik nie odnalazł się w nowym środowisku. Powrót do Europy ma pomóc zawodnikowi w odbudowie formy przed kolejnym okienkiem transferowym. Duma Katalonii wyraziła wstępne zainteresowanie, ale na razie traktują tę opcję jako alternatywę w przypadku niepowodzenia transferu Alvareza.