Ferran Torres postawił sprawę jasno. Teraz ruch należy do FC Barcelony

07:52, 4. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  NBC / Fabrizio Romano (X)

FC Barcelona może w najbliższym czasie stanąć przed ważną decyzją dotyczącą przyszłości Ferrana Torresa. Hiszpan jasno dał do zrozumienia, że nie chodzi wyłącznie o pieniądze.

Ferran Torres
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Nie chodzi o pieniądze. Ferran Torres ujawnił, czego oczekuje od Barcelony

FC Barcelona wciąż nie zamknęła tematu nowego kontraktu Ferrana Torresa, a sam zawodnik postanowił publicznie odnieść się do swojej przyszłości. Reprezentant Hiszpanii przyznał, że chce poczuć pełne zaufanie ze strony klubu. Jego zdaniem to właśnie nastawienie Barcelony będzie miało kluczowe znaczenie podczas ewentualnych negocjacji.

– Co Barca musi zrobić? Pokazać, że naprawdę mnie kocha, że ​​przyjechali negocjować – powiedział Ferran Torres w rozmowie dla NBC cytowanej przez Fabrizio Romano na X.

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Słowa 25-letniego piłkarza można odczytywać jako jasny sygnał skierowany do działaczy mistrzów La Liga. Ferran Torres nie zamyka drzwi przed pozostaniem na Camp Nou, ale oczekuje konkretnego ruchu ze strony klubu i rozpoczęcia rozmów na temat swojej przyszłości. Jednocześnie napastnik podkreślił, że w całej sprawie nie ma jeszcze powodów do niepokoju. Według niego wszystko można wypracować przy negocjacyjnym stole.

– Ostatecznie wszystko sprowadza się do rozmowy – zaznaczył Hiszpan.

Wypowiedź Ferrana Torresa z pewnością wywoła dyskusję wśród kibiców Barcelony. Teraz piłka znajduje się po stronie władz klubu.

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