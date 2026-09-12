Mbappe pod wrażeniem Mourinho. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Kylian Mbappe imponuje formą pod wodzą Jose Mourinho. Gwiazdor Realu Madryt w rozmowie z L'Equipe wypowiedział się na temat trenera. Ujawnił, że był pod wrażeniem tego, jak bardzo inteligentny jest Portugalczyk.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mourinho dostał laurkę. Mbappe wychwala trenera Realu

Real Madryt ma za sobą udany początek sezonu. W pierwszych pięciu meczach odnieśli cztery zwycięstwa, przegrywając jedynie z Realem Betis. W efekcie zajmują 3. miejsce w tabeli La Liga, a do FC Barcelony tracą trzy punkty. Powrót Jose Mourinho do Los Blancos można więc uznać za udany – przynajmniej na ten moment. Pod wrażeniem portugalskiego szkoleniowca jest Kylian Mbappe, który kolejny raz wypowiadał się o nim w superlatywach.

W rozmowie z L’Equipe francuski gwiazdor wskazał, jaka cecha u Mourinho zrobiła na nim największe wrażenie. Mbappe uważa, że 61-latek jest niezwykle inteligenty. Zauważył jednak, że nie może to dziwić, ponieważ bez tego nie stałby się tym, kim jest.

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– Jose Mourinho jest niezwykle inteligentny. Naprawdę zrobiła na mnie wrażenie jego inteligencja. Nie jestem tym zaskoczony. Nie zostajesz Jose Mourinho, jeśli nie masz takich cech – mówił Kylian Mbappe w rozmowie z L’Equipe.

Mbappe w tym sezonie ma na swoim koncie 5 bramek we wszystkich rozgrywkach, w których rozegrał 5 meczów. Niewykluczone, że w październiku sięgnie po Złotą Piłkę. Obecnie 27-latek wymieniany jest w gronie największych faworytów. Mourinho w kontekście prestiżowej nagrody również zasugerował, że powinien ją wygrać jeden z piłkarzy Realu Madryt.