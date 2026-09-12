Wisła Kraków trafiła z transferem. Kapitan wystawił mu laurkę

Marcel Łubik świetnie spisuje się w bramce Wisły Kraków. Po meczu z Jagiellonią Białystok w samych superlatywach mówił o nim Alan Uryga. Cytowany przez serwis wislaportal.pl, wystawił mu wręcz laurkę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alan Uryga

Łubik wniósł dużo energii do Wisły Kraków

Wisła Kraków odniosła kolejne cenne zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie. W piątek (12 września) pokonali przed własną publicznością Jagiellonię Białystok (2:0). Obie bramki strzelił Angel Rodado, a drugie czyste konto w rozgrywkach ligowych zachował Marcel Łubik. 22-latek trafił do klubu latem tego roku i bardzo szybko podniósł poziom zespołu. Wcześniej był związany z Górnikiem Zabrze, z którym wygrał Puchar Polski i zdobył wicemistrzostwo Polski.

Łubik w tym sezonie jest jedną z kluczowych postaci zespołu. Zauważył to Alan Uryga, który po meczu z Jagiellonią Białystok wystawił mu laurkę. Cytowany przez serwis wislaportal.pl, mówił o bramkarzu w samych superlatywach, zwracając uwagę na energię, jaką wniósł do drużyny.

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– Muszę wystawić Marcelowi laurkę i powiedzieć o nim w samych superlatywach. Bardzo, bardzo dobrze mi się współpracuje z Marcelem. Jest to gość, który oprócz tego, że świetnie broni, to daje też dużo energii. Jest takim aktywnym można powiedzieć bramkarzem. Podpowiada i żyje. Widać też pewnie po jego reakcjach, często po bramkach i tak dalej, że ma pełno energii, także super, same superlatywy i oby tak dalej – mówił Alan Uryga.

Po 8. kolejkach w Ekstraklasie podopieczni Mariusza Jopa zajmują 4. miejsce w tabeli. Za tydzień Wisła Kraków zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Następnie czeka ich długa przerwa, ponieważ kolejne spotkanie odbędzie się dopiero (11 października).