Lewandowski odmienił Chicago Fire. Amerykanin pieje z zachwytu

Robert Lewandowski znów wpisał się na listę strzelców w MLS. Było to szóste trafienie w lidze w barwach Chicago Fire. Gregg Berhalter, cytowany przez Meczyki nie mógł przestać chwalić Polaka.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zasypany pochwałami od trenera Chicago Fire

Robert Lewandowski kontynuuje dobrą grę za oceanem. W nocy ze środy na czwartek (9/10 września) Chicago Fire podejmowało przez własną publicznością naszpikowany gwiazdami Inter Miami z Leo Messim w składzie. Drużyna z Wietrznego Miasta wyszarpała cenny punkt, remisując (1:1). Dla gospodarzy bramkę strzelił oczywiście reprezentant Polski, dla którego było to szóste trafienie w dziewiątym spotkaniu w rozgrywkach MLS.

38-latek po trudnym początku odnalazł rytm i zachwyca w barwach „Strażaków”. Kolejny raz laurkę wystawił mu Gregg Berhalter. Amerykanin na konferencji prasowej, cytowany przez serwis Meczyki.pl, opowiadał o tym, jak Lewandowski odmienił drużynę Chicago Fire.

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– Strzelił już sześć goli w dziewięciu meczach. Kiedy zdobywasz taką bramkę jak dzisiaj, niewielu napastników w lidze by to trafiło. Ta zwinność, żeby dopaść i piłki i wykończyć akcję w ten sposób. Myślę, że to kierowanie, rozmawianie, komunikacja wzrosły chyba pięciokrotnie, odkąd Robert tu jest – mówił na konferencji Gregg Berhalter, cytowany przez Meczyki.pl.

– Cały czas pokazuje, że chce wygrywać i to jest najważniejsze. To jest facet, któremu zależy na tym, co tutaj się dzieje. Jego wpływ jest zauważalny nie tylko na boisku przy strzelaniu goli, ale również poza nim. Widać, ile to dla niego znaczyło. Musimy nadal dobrze mu dogrywać, bo gdy to robimy, potrafi tworzyć wielkie rzeczy – dodał trener Chicago Fire.

Łączny dorobek Lewandowskiego w Chicago Fire to 13 meczów, 7 goli i 2 asysty. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2028 roku.