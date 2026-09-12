Flick wskazał cel Barcelony. Te rozgrywki mają priorytet

FC Barcelona w ostatnich dwóch sezonach za każdym razem sięgała po triumf w La Liga. Hansi Flick zasugerował, że w trwających rozgrywkach celem nadrzędnym jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona wybrała rozgrywki, które są priorytetem

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka stała się postrachem innych drużyn. Katalończycy zdominowali rozgrywki krajowe, wygrywając Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii, a także dwukrotnie Mistrzostwo Hiszpanii. Niedoścignionym marzeniem od 2015 roku pozostaje jednak Liga Mistrzów.

W ostatnich dwóch sezonach Barcelona docierała do półfinału oraz ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W 2025 roku musieli uznać wyższość Interu Mediolan, a w tym roku odpadli w dwumeczu z Atletico Madryt. Nic więc dziwnego, że Hansi Flick traktuje elitarne rozgrywki priorytetowo, o czym mówił na ostatniej konferencji prasowej. Głównym celem na sezon 2026/2027 ma być właśnie triumf w Lidze Mistrzów.

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– W tym roku chcemy wygrać Ligę Mistrzów. To nasz cel. Ale równie ważne jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Wygranie La Liga trzeci raz z rzędu byłoby czymś niesamowitym – mówił na konferencji prasowej Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Tegoroczną edycję rozpoczęli od wysokie zwycięstwa z Feyenoordem. Duma Katalonii przed własną publicznością pokonała rywali aż (5:1). Warto dodać, że na starcie sezonu są nie do zatrzymania. W pięciu meczach odnieśli komplet zwycięstw, strzelając aż dwadzieścia dwie bramki. Nie tak dawno Cesc Fabregas przyznał, że Barcelona jest wręcz przerażająca, jeśli chodzi o siłę zespołu.