Kiwior strzelił gola. Premierowe trafienie dla Porto [WIDEO]

FC Porto musiało odrabiać straty, ale zrobiło to po mistrzowsku. Finalnie obrońcy tytułu pokonali Casa Pia (4:1). Jedną z bramek strzelił reprezentant Polski - Jakub Kiwior. Był to jego pierwszy gol w klubie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Do trzech razy sztuka. Jakub Kiwior z golem dla FC Porto

FC Porto po serii sześciu zwycięstw z rzędu w tym sezonie doznało porażki w środku tygodnia z Man City w Lidze Mistrzów. W sobotę (12 września) podopieczni Francesco Farioliego rywalizowali w rozgrywkach ligowych z Casa Pia. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy w 43. minucie wykorzystali rzut karny. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Andre Silva. Po zmianie stron goście dominowali na boisku.

W 60. minucie Porto wywalczyło rzut rożny. Futbolówkę w pole karne dośrodkował Gabri Veiga, a rywalizację w powietrzu wygrał Jakub Kiwior. Reprezentant Polski nie tylko wyprowadził drużynę na prowadzenie, ale również strzelił pierwszego gola w barwach obecnego klubu. Co ciekawe, w tym sezonie już dwukrotnie trafiał do siatki. Natomiast za każdym razem sędzia anulował trafienie po analizie VAR. Udało się dopiero za trzecim razem.

🇵🇱 𝐉𝐀𝐊𝐔𝐁 𝐊𝐈𝐖𝐈𝐎𝐑 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋! ⚽



Miał sporo pecha na początku sezonu z anulowanymi bramkami, ale w końcu jest, brawo! 👏😍 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/y6p7ACPsX0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 12, 2026

Porto szybko wróciło na zwycięską ścieżkę. W lidze portugalskiej są niepokonani, więc z dorobkiem osiemnastu punktów zajmują 1. miejsce w tabeli. Przed przerwą na kadrę zmierzą się jeszcze z Benfiką. Kolejne spotkanie odbędzie się dopiero w październiku po przerwie na kadrę.

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