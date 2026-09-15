Real szykuje plan B. Gwiazda Borussii Dortmund może być celem

Real Madryt obserwuje Gregora Kobela, a "AS" wskazuje go jako opcję na przyszłość. Bramkarz Borussii Dortmund może trafić do giganta La Liga, jeśli Thibaut Courtois odejdzie.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Gwiazda Borussii Dortmund może być celem Realu Madryt

Real Madryt już teraz przygląda się rozwiązaniom, które mogłyby zabezpieczyć obsadę bramki w kolejnych latach. Jednym z nazwisk znajdujących się na radarze jest Gregor Kobel. Szwajcar od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej cenionych golkiperów Bundesligi. Tymczasem teraz jego sytuacja jest dokładnie monitorowana przez aktualnego wicemistrza Hiszpanii.

Jak informuje „AS”, 28-latek może stać się konkretnym celem Realu, jeśli niepowodzeniem zakończą się rozmowy dotyczące nowego kontraktu Thibauta Courtois. Kobel nie jest jednak dla Królewskich zupełnie nowym nazwiskiem. Bramkarz miał być już wcześniej oferowany hiszpańskiemu gigantowi, a skauci nadal śledzą jego rozwój.

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Szwajcar pozostaje numerem jeden w Borussii Dortmund, z którą obecnie wiąże go umowa obowiązująca do czerwca 2028 roku. Klub z Signal Iduna Park chce jednak przedłużyć kontrakt swojego podstawowego golkipera. Wcześniej Kobel wzbudzał także zainteresowanie Chelsea oraz Newcastle United, lecz zdecydował się kontynuować karierę w Dortmundzie.

Kobel ma za sobą 221 występów ligowych w barwach BVB, w których aż 72 razy zachował czyste konto. Real na razie nie podejmuje zatem zdecydowanych działań w sprawie zawodnika, ale sytuacja może zmienić się wraz z rozwojem rozmów z Courtoisem. Jeśli przyszłość Belga w Madrycie stanie pod znakiem zapytania, nazwisko Szwajcara może szybko wrócić na pierwszy plan.