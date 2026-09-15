Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej? Transmisje za darmo EFL Cup

Puchar Ligi Angielskiej powoli wchodzi w decydujące fazy. We wtorek, 15 września 2026 roku odbędzie się pięć spotkań 1/16 finału. Kibice zobaczą m.in. mecz Liverpool - Tottenham. Sprawdź, gdzie oglądać za darmo EFL Cup.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Puchar Ligi Angielskiej: gdzie oglądać?

Puchar Ligi Angielskiej to drugie rozgrywki krajowego pucharu w Anglii. Zwycięzca ma prawo gry w europejskich pucharach, a konkretnie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dla wielu drużyn jest to turniej drugorzędny, w którym trenerzy rotują składem, a szanse na pokazanie swoich umiejętności otrzymują zawodnicy rezerwowi. W poprzednim sezonie triumfatorem okazał się Manchester City, pokonując w wielkim finale Arsenal (2:0).

W bieżącej edycji jesteśmy już na etapie 3. rundy, czyli 1/16 finału. Do rozegrania pozostało jeszcze sześć spotkań, z czego pięć odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku. Zobaczymy m.in. hit Liverpool – Tottenham, a także rywalizacje Ipswich – Arsenal czy West Ham – Fulham.

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Puchar Ligi Angielskiej: transmisja TV

EFL Cup, czyli znany w Polsce pod nazwą Puchar Ligi Angielskiej nie jest transmitowany w telewizji.

Puchar Ligi Angielskiej: transmisja online

Rozgrywki o Puchar Ligi Angielskiej można oglądać w Polsce tylko w internecie. Transmisje wszystkich spotkań są dostępne w usłudze STS TV. Należy wykonać kilka prostych kroków, aby odblokować dostęp do transmisji. W pierwszej kolejności trzeba założyć konto u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOAL. Następnie wystarczy postawić dowolny zakład za min. 2 zł, a mecz na żywo zostanie odblokowany.

Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej? Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2026/2027 można oglądać tylko i wyłącznie w internecie za pośrednictwem STS TV. Kto transmituje Puchar Ligi Angielskiej w Polsce? W Polsce żadna telewizja nie ma praw do rozgrywek EFL Cup. Można za to za darmo i legalnie oglądać Puchar Ligi Angielskiej w STS TV.

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