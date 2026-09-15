Lamine Yamal dostanie potężne wsparcie. Barcelona ma plan

FC Barcelona szykuje dużą kampanię dotyczącą Lamine’a Yamala przed finałem plebiscytu o Złotą Piłką. Jose Alvarez w El Chiringuito TV ujawnił plany, które mają wpłynąć na wyścig.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona uruchamia swoją machinę

FC Barcelona chce wykorzystać najbliższe tygodnie, aby jeszcze mocniej zbudować narrację wokół swojej największej młodej gwiazdy. Klub ma publicznie wspierać Lamine’a Yamala w walce o najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w świecie piłki nożnej. Nie chodzi wyłącznie o pochwały płynące ze strony zawodników czy przedstawicieli zespołu, ale o znacznie szerszą strategię komunikacyjną.

Według Jose Alvareza z El Chiringuito TV mistrz La Liga zamierza aktywnie działać na rzecz swojego skrzydłowego. Dziennikarz przekazał wprost: – Barcelona będzie prowadzić kampanię na rzecz Lamine’a po Złotą Piłkę. To sygnał, że Barcelona nie chce pozostawić kwestii wyboru laureata wyłącznie ocenie boiskowych dokonań.

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Plan ma szybko nabrać tempa. Znany dziennikarz zapowiedział, że w przestrzeni publicznej pojawi się więcej głosów wspierających młodego Hiszpana. – W najbliższych dniach będą duże poparcia – stwierdził Alvarez, sugerując, że Barca przygotowała kolejne działania mające zwiększyć presję i zainteresowanie kandydaturą Lamine’a Yamala.

🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨



👑 "El Barça hará campaña por Lamine por el Balón de Oro".



🔜 "En los próximos días va a haber apoyos a lo grande". pic.twitter.com/vw6mW1bARG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 14, 2026

Gala Złotej Piłki 2026 odbędzie się 26 października w londyńskim London Palladium. Do tego czasu Barcelona zamierza zatem konsekwentnie wzmacniać przekaz dotyczący swojego zawodnika. Lamine Yamal ma być nie tylko jednym z kandydatów do nagrody, ale także centralną postacią kampanii, która może nadać rywalizacji o prestiżowe trofeum dodatkowy wymiar.