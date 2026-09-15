Real Madryt jest niezadowolony z decyzji arbitrów na początku sezonu La Liga. Juanfe Sanz w El Chiringuito TV ujawnił, że w klubie porównują je z sytuacjami z meczów FC Barcelony.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wściekłość w Realu Madryt

Real Madryt uważa, że w pierwszych kolejkach sezonu doszło do wyraźnych rozbieżności w interpretacji podobnych sytuacji. Według informacji przekazanych przez Juanfe Sanza w El Chiringuito TV frustracja ma być odczuwalna zarówno w sztabie szkoleniowym Jose Mourinho, jak i wśród zawodników.

Kością niezgody jest przede wszystkim rzut karny przyznany FC Barcelonie po sytuacji z udziałem Lamine’a Yamala. Ogólnie w Madrycie zestawiają tę decyzję z dwoma momentami, w których ich zdaniem Los Blancos powinni otrzymać jedenastki, lecz sędziowie nie zdecydowali się na takie rozstrzygnięcie.

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„Sztab szkoleniowy i szatnia Realu są wściekli na kryteria sędziowskie” – przekazał dziennikarz w trakcie popularnego w Hiszpanii programu piłkarskiego. To właśnie różnica w podejściu do podobnych zdarzeń ma być obecnie jednym z głównych powodów irytacji panującej w madryckiej szatni.

🚨 EXCLUSIVA @JuanfeSanzPerez 🚨



😡 "El cuerpo técnico y el vestuario del Madrid están enfadados por el criterio arbitral".



👉 "Su cabreo es por el penalti pitado a Lamine y los dos que no pitaron a los blancos". pic.twitter.com/HrZxYAhwLh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

„Ich złość wynika z rzutu karnego podyktowanego na Laminie i dwóch, których nie podyktowano dla Los Blancos” – dodał Sanz.

Real nie zamierza zatem patrzeć wyłącznie na własne decyzje arbitrów. W klubie coraz mocniej zwracają uwagę również na to, jak sędziowie interpretują podobne sytuacje z udziałem bezpośredniego rywala w rywalizacji o najwyższe cele.

Tymczasem we wtorkowy wieczór ekipa z Estadio Santiago Bernabeu rozegra kolejny mecz w tej kampanii ligi hiszpańskiej. Real zmierzy się na wyjeździe z Elche.