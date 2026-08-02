Jan Bednarek kontuzjowany. FC Porto wydało komunikat

10:46, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FC Porto

FC Porto zdobyło w sobotę Superpuchar Portugalii. Spotkania w barwach portugalskiego klubu nie dokończył Jan Bednarek, który doznał urazu prawego kolana.

Jan Bednarek
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Kontuzja Jana Bednarka w meczu o Superpuchar Portugalii

FC Porto rozpoczęło sezon od zdobycia kolejnego trofeum. Aktualni mistrzowie Portugalii pokonali Torreense (1:0) i sięgnęli po Superpuchar Portugalii. Zwycięskiego gola dla zespołu z Estadio do Dragao strzelił Victor Froholdt. Od pierwszych minut na boisku pojawiła się dwójka reprezentantów Polski – Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek.

Całego spotkania nie rozegrał jednak Bednarek. Polski obrońca nie pojawił się na murawie po przerwie, a klub szybko przekazał pierwsze informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Porto poinformowało, że 30-latek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie. Portugalski klub zaznaczył również, że problemy zdrowotne zawodnika mogły być związane ze złym stanem murawy na stadionie Estadio Cidade de Coimbra.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak poważny jest uraz Bednarka oraz jak długa przerwa może go czekać. Obrońca przejdzie zapewne kolejne badania, które pozwolą dokładniej określić skalę urazu. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Oskar Pietuszewski.

Jan Bednarek trafił do FC Porto latem 2025 roku z Southampton i bardzo szybko stał się ważną postacią portugalskiego zespołu. W poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Portugalii, a teraz rozpoczął kolejne rozgrywki od wywalczenia Superpucharu. Łącznie w barwach Smoków reprezentant Polski rozegrał do tej pory 50 spotkań. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości