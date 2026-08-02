Jan Bednarek kontuzjowany. FC Porto wydało komunikat

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Kontuzja Jana Bednarka w meczu o Superpuchar Portugalii

FC Porto rozpoczęło sezon od zdobycia kolejnego trofeum. Aktualni mistrzowie Portugalii pokonali Torreense (1:0) i sięgnęli po Superpuchar Portugalii. Zwycięskiego gola dla zespołu z Estadio do Dragao strzelił Victor Froholdt. Od pierwszych minut na boisku pojawiła się dwójka reprezentantów Polski – Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek.

Całego spotkania nie rozegrał jednak Bednarek. Polski obrońca nie pojawił się na murawie po przerwie, a klub szybko przekazał pierwsze informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Porto poinformowało, że 30-latek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie. Portugalski klub zaznaczył również, że problemy zdrowotne zawodnika mogły być związane ze złym stanem murawy na stadionie Estadio Cidade de Coimbra.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak poważny jest uraz Bednarka oraz jak długa przerwa może go czekać. Obrońca przejdzie zapewne kolejne badania, które pozwolą dokładniej określić skalę urazu. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Oskar Pietuszewski.

Made in Poland 🇵🇱 Celebrated in Blue and White 🔵⚪ pic.twitter.com/GtiIgGzql4 — FC Porto (@FCPorto) August 1, 2026

Jan Bednarek trafił do FC Porto latem 2025 roku z Southampton i bardzo szybko stał się ważną postacią portugalskiego zespołu. W poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Portugalii, a teraz rozpoczął kolejne rozgrywki od wywalczenia Superpucharu. Łącznie w barwach Smoków reprezentant Polski rozegrał do tej pory 50 spotkań. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował jedną asystę.