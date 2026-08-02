FC Barcelona poznała wycenę gwiazdora. Klub żąda fortuny

09:11, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  AS

FC Barcelona umieściła na liście życzeń Aymerica Laporte z Athletic Club. Dziennik "AS" ujawnił, że baskijski klub oczekuje 80 milionów euro za reprezentanta Hiszpanii.

Joan Laporta
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fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Aymeric Laporte wyceniony przez Athletic Bilbao

FC Barcelona tego lata chce wzmocnić defensywę. Kataloński klub od dłuższego czasu rozgląda się za nowym środkowym obrońcą, a jednym z nazwisk, które pojawiło się na radarze, jest Aymeric Laporte. Problemem może okazać się jednak wielka kwota, jakiej oczekuje za niego Athletic Club.

Opcja z udziałem Hiszpana wydaje się szczególnie interesująca dla katalońskiego zespołu. Laporte ma bardzo dobre relacje boiskowe z Pau Cubarsim, z którym stworzył duet w reprezentacji Hiszpanii podczas mistrzostw świata. Ich współpraca była jednym z kluczowych elementów sukcesu kadry, która straciła zaledwie jednego gola w drodze po końcowy triumf.

Według dziennika „AS”, Athletic wycenia 32-letniego obrońcę na 80 milionów euro. Dyrektor sportowy Barcelony Deco miał zainteresować się sytuacją zawodnika jeszcze przed mundialem. Działacz miał osobiście obserwować jego występy między innymi podczas spotkania 1/8 finału.

Obecnie Laporte jest ważnym punktem kadry oraz baskijskiego klubu, do którego wrócił latem ubiegłego roku po okresie gry w saudyjskim Al-Nassr. Laporte ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z klubem. W ostatnich miesiącach zainteresowanie zawodnikiem miał wykazywać również Real Madryt.

Katalończycy wciąż mają w pamięci ubiegłoroczną sagę związaną z Nico Williamsem. Nieudane negocjacje w sprawie skrzydłowego mocno pogorszyły stosunki obu klubów. Na Camp Nou nie ma obecnie dużego entuzjazmu do prowadzenia kolejnych trudnych rozmów z władzami Athletiku.

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