Chelsea przyspiesza rozmowy ws. obrońcy. Jest nowa oferta

Chelsea od dłuższego czasu jest mocno zainteresowana Pepem Chavarrią z Rayo Vallecano. Jak podaje Fabrizio Romano, londyński gigant złożył kolejną ofertę za lewego defensora.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Pep Chavarria łączony z Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa na rynku transferowym i pracuje nad kolejnym wzmocnieniem defensywy. Jak poinformował Fabrizio Romano, londyński klub złożył Rayo Vallecano kolejną ofertę za Pepa Chavarrię. Negocjacje przebiegają bardzo sprawnie, a finalizacja transferu wydaje się coraz bardziej realna.

The Blues są zdecydowani na sprowadzenie 28-letniego lewego obrońcy, który został wskazany przez trenera Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec chce odpowiednio przygotować zespół przed nowym sezonem i uważa, że Chavarria idealnie pasuje do jego koncepcji gry.

Priorytetem Chelsea stało się znalezienie nowego zawodnika na lewą stronę obrony po odejściu Marca Cucurelli do Realu Madryt na początku letniego okna transferowego. Pierwsza oferta Chelsea nie przekonała jednak władz Rayo. Mimo tego rozmowy nie zostały zerwane, a przedstawiciele angielskiego klubu wrócili z dużo korzystniejszą propozycją.

Chavarria od dłuższego czasu jest uznawany za jednego z solidniejszych lewych obrońców występujących w La Liga. Hiszpan wyróżnia się dużą intensywnością gry i agresywnością w pojedynkach defensywnych Jego dodatkowym atutem jest możliwość występowania zarówno w klasycznym ustawieniu z czwórką obrońców, jak i w roli wahadłowego.

🚨🔵 EXCL: Chelsea improve their bid for Pep Chavarría as negotiations with Rayo Vallecano are moving forward.



New proposal for the Spanish left back wanted by Xabi Alonso. 🇪🇸 pic.twitter.com/D1gLY3yzOW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

Wszechstronność 28-latka miała przekonać Alonso. Hiszpański trener ceni zawodników, którzy potrafią odnaleźć się w różnych systemach i zapewniają elastyczność podczas spotkań. Chavarria jest pozytywnie nastawiony do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Warunki indywidualnego kontraktu nie powinny stanowić problemu. W ubiegłym sezonie Hiszpan rozegrał 33 mecze w La Lidze, zdobył jedną bramkę i dorzucił dwie asysty.