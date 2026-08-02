Arteta zapytany o transfer Viniciusa do Arsenalu. Reakcja mówi wiele

10:30, 2. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Hayters TV

Vinicius Junior stał się celem transferowym Arsenalu. W Londynie wierzą, że uda się sprowadzić gwiazdę Realu Madryt. O ten temat zapytany został Mikel Arteta.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Vinicius celem Arsenalu. Arteta tylko się uśmiechnął

Arsenal jest zdeterminowany, by tego lata sprowadzić Viniciusa Juniora. Na Emirates Stadium zrozumieli, że to może być jedyna okazja, by powalczyć o ten transfer. Przyszłość Brazylijczyka pozostaje niepewna po tym, jak Real Madryt zdecydował, by nie godzić się na oczekiwania finansowe zawodnika. Jego umowa wygasa w 2027 roku i brak porozumienia w kwestii przedłużenia poskutkuje rozstaniem.

Kanonierzy celują w kolejne wzmocnienia, a główną opcją jest właśnie Vinicius. Mikel Arteta potwierdził, że w następnych tygodniach należy się spodziewać nowych transferów. Po zdobyciu mistrzostwa Anglii nikt w Londynie nie zamierza osiadać na laurach – celem jest stabilny rozwój i dominacja na krajowym podwórku.

– Nadal jesteśmy bardzo aktywni w tym okienku, starając się ulepszać i stopniowo rozwijać drużynę, to jasne. W ciągu paru tygodni spodziewamy się następnych ruchów. Jak każdy klub, chcemy być coraz lepsi – odpowiedział szkoleniowiec Arsenalu na pytania o kolejne ruchy transferowe.

Co ciekawe, Arteta został też wprost spytany o transfer Viniciusa. Jego reakcja jest wymowna – tylko się uśmiechnął, natomiast oczywiście niczemu nie zaprzeczył. Hiszpański menedżer ma być ogromnym zwolennikiem sprowadzenia Brazylijczyka na Emirates Stadium.

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