Arsenal pozbywa się pomocnika. Transfer na ostatniej prostej

Arsenal nie wiąże już przyszłości z Christianem Norgaardem. Defensywny pomocnik jest o krok od przenosin do Evertonu – ujawnił "The Athletic".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Everton dopina transfer Christiana Norgaarda

Everton osiągnął porozumienie z Arsenalem w sprawie transferu Christiana Norgaarda – poinformował David Ornstein z „The Athletic”. 32-letni pomocnik ma w najbliższym czasie przejść badania medyczne, a następnie podpisać kontrakt z zespołem prowadzonym przez Davida Moyesa.

Według najnowszych informacji, kwota transferu ma wynieść 7 milionów funtów. Arsenal sprowadził Duńczyka z Brentfordu latem ubiegłego roku za około 11 milionów euro. Jego przygoda na Emirates Stadium może zakończyć się po zaledwie jednym sezonie.

Norgaard nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Kanonierów, dlatego klub zdecydował się na rozważenie jego sprzedaży. Pomocnik mimo krótkiego pobytu w Londynie może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Anglii. W kampanii 2025/2026 Norgaard rozegrał w sumie 20 spotkań w barwach Kanonierów.

🚨 EXCL: Everton reach agreement in principle with Arsenal to sign Christian Norgaard. Still needs formalising but 32yo midfielder set to join #EFC from #AFC for in region of £7m & expected to undergo medical next week ahead of proposed move @TheAthleticFC https://t.co/9z42C68fyT — David Ornstein (@David_Ornstein) August 1, 2026

Duńczyk ma wnieść do zespołu przede wszystkim ogromne doświadczenie zebrane na poziomie Premier League. Przez lata był ważną postacią Brentfordu, gdzie pełnił funkcję lidera środka pola i wyróżniał się dużą skutecznością w odbiorze oraz umiejętnością organizowania gry. Norgaard wcześniej reprezentował barwy m.in. Fiorentiny, Brondby oraz Hamburger SV. 32-letni defensywny pomocnik dołącza teraz do klubu, który poprzedni sezon zakończył na 13. miejscu w tabeli Premier League.