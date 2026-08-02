Arsenal pozbywa się pomocnika. Transfer na ostatniej prostej

Everton dopina transfer Christiana Norgaarda
Everton osiągnął porozumienie z Arsenalem w sprawie transferu Christiana Norgaarda – poinformował David Ornstein z „The Athletic”. 32-letni pomocnik ma w najbliższym czasie przejść badania medyczne, a następnie podpisać kontrakt z zespołem prowadzonym przez Davida Moyesa.
Według najnowszych informacji, kwota transferu ma wynieść 7 milionów funtów. Arsenal sprowadził Duńczyka z Brentfordu latem ubiegłego roku za około 11 milionów euro. Jego przygoda na Emirates Stadium może zakończyć się po zaledwie jednym sezonie.
Norgaard nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Kanonierów, dlatego klub zdecydował się na rozważenie jego sprzedaży. Pomocnik mimo krótkiego pobytu w Londynie może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Anglii. W kampanii 2025/2026 Norgaard rozegrał w sumie 20 spotkań w barwach Kanonierów.
Duńczyk ma wnieść do zespołu przede wszystkim ogromne doświadczenie zebrane na poziomie Premier League. Przez lata był ważną postacią Brentfordu, gdzie pełnił funkcję lidera środka pola i wyróżniał się dużą skutecznością w odbiorze oraz umiejętnością organizowania gry. Norgaard wcześniej reprezentował barwy m.in. Fiorentiny, Brondby oraz Hamburger SV. 32-letni defensywny pomocnik dołącza teraz do klubu, który poprzedni sezon zakończył na 13. miejscu w tabeli Premier League.