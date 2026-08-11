Lionel Messi podjął trudną decyzję. Inter Miami z jasnym sygnałem

Lionel Messi zawiesił występy w Interze Miami na czas nieokreślony po śmierci swojego ojca Jorge. Argentyńczyk pozostanie teraz w ojczyźnie i skupi się na rodzinie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Lionel Messi poza boiskiem. Wszystko przez rodzinną tragedię

Lionel Messi przeżywa niezwykle trudne chwile. Po śmierci Jorge Messiego, który zmarł w wieku 68 lat po długiej chorobie, kapitan Interu Miami zdecydował się odsunąć na bok obowiązki związane z piłką nożną.

Jak informuje serwis Dobleamarilla.com.ar, Argentyńczyk otrzymał od swojego klubu bezterminową zgodę na nieobecność. Oznacza to, że obecnie nie ma ustalonej daty jego powrotu do Stanów Zjednoczonych ani ponownego pojawienia się na boisku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Messi ma w najbliższym czasie pozostać w Argentynie, gdzie chce być blisko swoich najbliższych. Śmierć ojca jest dla niego wyjątkowo bolesnym wydarzeniem. W związku z tym klub pozwolił mu skupić się przede wszystkim na rodzinie i przeżyciu tego trudnego okresu.

Według informacji argentyńskiego źródła nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie 39-letni zawodnik wróci do gry. Nieobecność największej gwiazdy Interu Miami będzie oczywiście odczuwalna również przez drużynę. Messi może opuścić kolejne spotkania zespołu, w tym mecze Leagues Cup oraz nadchodzące starcia w Major League Soccer. w najbliższy czasie drużynę czekają potyczki z Leon czy Nashville.

Na razie jednak sport schodzi dla Argentyńczyka na dalszy plan. Messi ma kontrakt ważny z klubem ze Stanów Zjednoczonych do końca grudnia 2028 roku.