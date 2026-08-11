Borussia Dortmund zarzuciła sieć na zdolnego skrzydłowego

Borussia Dortmund może sprowadzić Carlosa Forbsa z Club Brugge. Niemiecki klub musi pokonać sporą konkurencję w walce o podpis 22-letniego Portugalczyka - podaje Ekrem Konur z portalu Fussball Daten.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Carlos Forbs pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund wykazuje się dużą aktywnością podczas trwającego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do zespołu BVB trafili już Konstantinos Karetsas, Joane Gadou, Kaua Prates oraz Justin Lerma. Niewykluczone jednak, że niemiecki klub dokona jeszcze jednego wzmocnienia przed zamknięciem rynku. Tym razem na radarze dortmundczyków znalazł się utalentowany portugalski skrzydłowy.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Borussia Dortmund uczestniczy bowiem w wyścigu o sprowadzenie Carlosa Forbsa z Club Brugge. 22-letni atakujący przykuł uwagę giganta Bundesligi, który musiałby zapłacić za niego minimum 30 milionów euro. Warto dodać, iż chrapkę na pozyskanie portugalskiego zawodnika mają również Bayer Leverkusen, Atletico Madryt oraz ACF Fiorentina.

Forbs przywdziewa koszulkę belgijskiego zespołu od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Jan Breydel Stadion za sześć milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Prawy napastnik w poprzedniej kampanii rozegrał 51 meczów, zdobył 11 bramek i zanotował 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro, choć Club Brugge oczekuje wyższej kwoty. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.