Neymar przejdzie do znanego klubu? Ponownie zagrałby z legendami

Neymar po wygaśnięciu umowy z Santosem może przenieść się do Interu Miami - podaje gazeta MARCA. 34-letni Brazylijczyk w amerykańskim zespole ponownie zagrałby z Leo Messim oraz Luisem Suarezem.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Inter Miami zainteresowany Neymarem

Neymar od stycznia 2025 roku ponownie występuje w barwach swojego macierzystego klubu – Santosu – do którego wrócił po wielu latach spędzonych poza granicami ojczyzny. Brazylijski ofensywny pomocnik ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą do 31 grudnia 2026 roku. Niewykluczone zatem, że gwiazdor już zimą zmieni otoczenie na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy.

Jak poinformowała hiszpańska gazeta „MARCA”, zainteresowanie Neymarem wykazuje między innymi Inter Miami. 34-letni atakujący mógłby tam ponownie dzielić szatnię z Lionelem Messim oraz Luisem Suarezem, z którymi niegdyś tworzył legendarne trio w Barcelonie. 128-krotny reprezentant Brazylii może być chętny na przeprowadzkę do MLS i ponowne spotkanie z byłymi kolegami.

Zawodnik, który sprawdzi się także na skrzydle, w trakcie kariery reprezentował Santos, Barcelonę, Paris Saint-Germain oraz Al-Hilal. Neymar sięgnął po pięć mistrzostw Francji i dwa tytuły mistrza Hiszpanii. W sezonie 2014/2015 triumfował z katalońskim gigantem w prestiżowej Lidze Mistrzów, potwierdzając wówczas status jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia.