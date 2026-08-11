Manchester City chce mistrza świata. Gwiazda Premier League może zastąpić Rodriego

Manchester City szuka następcy Rodriego. Z informacji "The Athletic” wynika, że za transfer Enzo Fernandeza z Chelsea trzeba będzie wyłożyć 120 milionów funtów.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Enzo Fernandez łączony z Manchesterem City

Manchester City przygotowuje się na możliwe zmiany w środku pola. Jak informuje „The Athletic”, The Citizens poważnie rozważają transfer Enzo Fernandeza z Chelsea. Argentyńczyk miał znaleźć się na liście potencjalnych następców Rodriego, którego przyszłość na Etihad Stadium pozostaje coraz bardziej niepewna. Reprezentant Hiszpanii jest przymierzany tego lata do Barcelony.

25-letni Argentyńczyk od dawna znajduje się w gronie najbardziej cenionych pomocników Premier League. Chelsea sprowadziła go z Benfiki Lizbona w styczniu 2023 roku za około 120 milionów euro. Transfer był wówczas jednym z największych w historii angielskiej piłki.

Fernandez z każdym kolejnym sezonem odgrywa coraz ważniejszą rolę na Stamford Bridge. W poprzednich rozgrywkach zaprezentował bardzo dobrą formę, zdobywając 16 bramek i dokładając dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Argentyńczyk najczęściej występuje jako pomocnik typu box-to-box lub na pozycji numer dziesięć.

Na transfer Fernandeza trzeba byłoby jednak przeznaczyć ogromne środki. Według doniesień włodarze The Blues wyceniają swojego zawodnika na około 120 milionów funtów. Fernandez nie wrócił jeszcze do pełnych treningów Chelsea po swoich obowiązkach reprezentacyjnych związanych z mistrzostwami świata. Kontrakt mistrza świata w londyńskim gigancie obowiązuje do czerwca 2032 roku.