PSG finalizuje transfer francuskiej perełki. Ciekawy ruch

Lacine Megnan-Pave uchodzi za jeden z największych talentów we Francji. Jak podaje Fabrice Hawkins, 16-letni napastnik najpewniej przejdzie do PSG.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Lacine Megnan-Pave dołączy do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain słynie z dokonywania hitowych transferów. W ostatnich latach na Parc des Princes trafiało wiele gwiazd światowego futbolu, które kosztowały setki milionów euro. Triumfatorzy Ligi Mistrzów coraz częściej sięgają jednak również po młodych, utalentowanych piłkarzy, którzy dopiero wypłynęli na szerokie wody i nie kosztują fortuny. Paryżanie chcą w ten sposób budować zespół także z myślą o przyszłości.

Wygląda na to, że lada moment francuski gigant pozyska bardzo perspektywicznego zawodnika. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrice Hawkins, o krok od przeprowadzki do PSG jest bowiem Lacine Megnan-Pave.

16-letni napastnik uzgodnił już z paryskim klubem warunki indywidualnego kontraktu ważnego do 2031 roku. Teraz Paris Saint-Germain prowadzi zaawansowane rozmowy z Montpellier HSC, które zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Młodzieniec początkowo może występować w akademii mistrzów Ligue 1.

Megnan-Pave jest wychowankiem Etoile Sportive Paulhan-Pezenas, a do szkółki Montpellier przeniósł się w 2016 roku. Niedawno zadebiutował w pierwszym zespole, otrzymując kilka minut w spotkaniu Ligue 2. Mierzący 187 centymetrów Francuz błyszczał również na poziomie młodzieżowym. Dla drużyny do lat 19 rozegrał 23 mecze, zdobywając 10 bramek oraz notując 3 asysty.