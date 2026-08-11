Romelu Lukaku może wkrótce zmienić klub. Padła konkretna propozycja

09:18, 11. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano in Italiano (YT)

Romelu Lukaku może tego lata zmienić po raz kolejny barwy klubowe. Fenerbahce nie odpuszcza walki o Belga i właśnie wykonało kolejny ruch w negocjacjach z SSC Napoli.

Romelu Lukaku
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fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Wielki powrót do gry o Lukaku. Fenerbahce wykonało ruch

Romelu Lukaku znalazł się bardzo blisko transferu do Fenerbahce. Turecki klub ponownie złożył SSC Napoli oficjalną ofertę za doświadczonego napastnika, a rozmowy między stronami zmierzają w kierunku porozumienia.

Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale Fabrizio Romano in Italiano na platformie YouTube, najnowsza propozycja Fenerbahce opiewa na ponad sześć milionów euro. To kolejny krok tureckiego giganta w kierunku sprowadzenia belgijskiego snajpera.

Kluczowe jest to, że sam Lukaku ma już uzgodnione warunki indywidualnego kontraktu z Fenerbahce. Belg jest zatem gotowy na przenosiny do Turcji, ale obecnie pozostaje mu czekać na finalizację rozmów pomiędzy klubami.

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Negocjacje Napoli z Fenerbahce są coraz bardziej zaawansowane. Najnowsza oferta ma przybliżyć oba kluby do osiągnięcia porozumienia. Chociaż na ten moment transfer nie został jeszcze sfinalizowany.

Fenerbahce konsekwentnie naciska na transfer Lukaku, widząc w nim zawodnika, który może znacząco wzmocnić ofensywę zespołu. Turecki klub nie zamierza tym samym rezygnować i po raz kolejny sięgnął po konkretny argument w postaci oficjalnej propozycji.

Lukaku może zatem zaliczyć kolejny etap niezwykle burzliwej klubowej kariery. Belg w ostatnich latach wielokrotnie zmieniał otoczenie, a teraz może obrać kierunek na Turcję. Jeśli Napoli zaakceptuje warunki Fenerbahce, doświadczony napastnik będzie mógł rozpocząć nowy rozdział swojej kariery.

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