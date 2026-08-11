Alexis Sanchez blisko nowego klubu. Chilijczyk opuszcza Europę

Alexis Sanchez opuścił Sevillę i od kilku tygodni szuka nowego klubu. Fabrizio Romano ujawnił, że wybór Chilijczyka padł na CF Montreal.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

CF Montreal dogadał się z Alexisem Sanchezem!

Alexis Sanchez wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery. Jak poinformował Fabrizio Romano, CF Montreal osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania doświadczonego Chilijczyka na zasadzie wolnego transferu. Napastnik ma podpisać dwuletni kontrakt z kanadyjskim klubem występującym w Major League Soccer.

37-latek po sezonie 2025/2026 rozstał się z Sevillą i od tego czasu pozostawał dostępny na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje dotyczące jego przyszłości. Teraz wszystko wskazuje na to, że Sanchez zdecydował się na przeprowadzkę do Ameryki Północnej.

Fabrizio Romano przekazał, że warunki umowy zostały już uzgodnione, a odpowiednie dokumenty są przygotowane. Transfer ma zostać sfinalizowany w najbliższym czasie. Serwis „The Athletic” również potwierdził, że CF Montreal doszedł do porozumienia z zawodnikiem. W poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań w barwach Sevilli, zdobył cztery bramki i dołożył dwie asysty.

🚨🇨🇦 CF Montreal agree deal to sign Alexis Sánchez on a free transfer, here we go! 🇨🇱



Former Sevilla striker joins on a two year contract, free move and documents in place. pic.twitter.com/TT14HI92Hd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Dla Chilijczyka będzie to kolejny przystanek w niezwykle bogatej karierze. Sanchez występował w największych klubach Europy. W przeszłości reprezentował między innymi FC Barcelonę, Arsenal, Manchester United oraz Inter Mediolan. Grał również w Udinese, Olympique Marsylii i Sevilli. Z Dumą Katalonii sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii w 2013 roku, natomiast z Interem zdobywał dwukrotnie mistrzostwo Serie A.