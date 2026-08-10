Bayern Monachium wykupił afrykańskiego pomocnika. To wielki talent

Bayern Monachium zdecydował się na wykupienie Bary Sapoko Ndiaye. 18-letni pomocnik do tej pory grał w zespole Die Roten na zasadzie wypożyczenia.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bara Sapoko Ndiaye

Oficjalnie: Bara Sapoko Ndiaye na stałe w Bayernie Monachium

Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Bary Sapoko Ndiaye z Gambinos Stars. 18-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z niemieckim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła około 3-4 milionów euro.

Przypomnijmy, że utalentowany Senegalczyk w drugiej części poprzedniego sezonu przebywał w ekipie Die Roten na podstawie wypożyczenia. Teraz młody zawodnik został wykupiony przez mistrzów Bundesligi.

Niemiecki gigant wiąże duże nadzieje z Barą Sapoko Ndiaye, który zrobił dobre wrażenie na Vincencie Kompanym. Belgijski trener widzi w nim piłkarza z dużym potencjałem. – To dla mnie i całej mojej rodziny bardzo ważny dzień. Spełniło się moje marzenie. Jestem niezwykle szczęśliwy – powiedział zdolny pomocnik po podpisaniu umowy.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗽𝗼𝗸𝗼 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲 𝗳𝗲𝘀𝘁 ✍️



Bara Sapoko Ndiaye unterschreibt beim FC Bayern einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2031. 🔴⚪ pic.twitter.com/Ef7UvBUB8L — FC Bayern München (@FCBayern) August 10, 2026

Sapoko Ndiaye w ostatniej kampanii rozegrał cztery mecze w seniorskiej drużynie Bayernu Monachium. Jego dużym atutem jest bez wątpienia wszechstronność, co docenia sztab szkoleniowy niemieckiego klubu. Reprezentant Senegalu charakteryzuje się dużą wytrzymałością, szybkością oraz łatwością włączania się do akcji ofensywnych. Na Allianz Arenie wierzą, że w przyszłości może on odegrać ważną rolę w zespole Die Roten.