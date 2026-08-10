Bayern Monachium wykupił afrykańskiego pomocnika. To wielki talent

Oficjalnie: Bara Sapoko Ndiaye na stałe w Bayernie Monachium
Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Bary Sapoko Ndiaye z Gambinos Stars. 18-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z niemieckim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła około 3-4 milionów euro.
Przypomnijmy, że utalentowany Senegalczyk w drugiej części poprzedniego sezonu przebywał w ekipie Die Roten na podstawie wypożyczenia. Teraz młody zawodnik został wykupiony przez mistrzów Bundesligi.
Niemiecki gigant wiąże duże nadzieje z Barą Sapoko Ndiaye, który zrobił dobre wrażenie na Vincencie Kompanym. Belgijski trener widzi w nim piłkarza z dużym potencjałem. – To dla mnie i całej mojej rodziny bardzo ważny dzień. Spełniło się moje marzenie. Jestem niezwykle szczęśliwy – powiedział zdolny pomocnik po podpisaniu umowy.
Sapoko Ndiaye w ostatniej kampanii rozegrał cztery mecze w seniorskiej drużynie Bayernu Monachium. Jego dużym atutem jest bez wątpienia wszechstronność, co docenia sztab szkoleniowy niemieckiego klubu. Reprezentant Senegalu charakteryzuje się dużą wytrzymałością, szybkością oraz łatwością włączania się do akcji ofensywnych. Na Allianz Arenie wierzą, że w przyszłości może on odegrać ważną rolę w zespole Die Roten.