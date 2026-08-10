Legia Warszawa dopięła transfer! Reprezentant Czech podpisał umowę

Legia Warszawa sfinalizowała kolejny głośny transfer. Do stołecznego klubu na zasadzie wypożyczenia trafił Jan Kuchta, który ma pomóc zespołowi w walce o najważniejsze cele.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Jan Kuchta w Legii Warszawa

Legia Warszawa poinformowała o pozyskaniu Jana Kuchty. 29-letni napastnik został wypożyczony ze Sparty Praga do końca sezonu 2026/27. Umowa zawiera opcję wykupu zawodnika, który ma na koncie trzy mistrzostwa Czech oraz koronę króla strzelców tamtejszej ligi. Informację przekazało biuro prasowe 15-krotnego mistrza Polski.

Kuchta to reprezentant Czech. W narodowych barwach rozegrał dotychczas 31 spotkań i zdobył trzy bramki. Występował między innymi na Euro 2024 oraz na MŚ 2026. W sezonie 2020/21 sięgnął po mistrzostwo Czech ze Slavią Praga, a później dwukrotnie triumfował ze Spartą. W tej pierwszej kampanii został również najlepszym strzelcem ligi, zdobywając 15 bramek.

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Nowy napastnik Legii nie ukrywa, że transfer do Warszawy jest dla niego ważnym krokiem.

– Dla mnie to bardzo dobry moment na transfer. Legia jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce, z pięknym stadionem, a Warszawa jest naprawdę pięknym miastem. Mój cel jest bardzo jasny. Jestem zawodnikiem, który chce ciężko pracować i przede wszystkim pomagać drużynie. Chcę dawać zespołowi jak najwięcej. To jest dla mnie najważniejsze. Chcemy dobrze rozpocząć nowy sezon i zdobywać kolejne punkty – mówił piłkarz cytowany przez Legia.com.

Jan Kuchta wypożyczony do Legii Warszawa!



29-letni reprezentant kraju, trzykrotny mistrz i były król strzelców ligi czeskiej, został wypożyczony do końca sezonu 2026/27 z opcją wykupu. pic.twitter.com/XDZAiaQuzl — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 10, 2026

Dyrektor sportowy Fredi Bobic podkreśla z kolei, że Czech może dać Legii znacznie więcej niż same gole.

– Jan Kuchta to doświadczony piłkarz. Myślę, że może nam bardzo pomóc. Liczba jego bramek mówi sama za siebie, zanotował też wiele ważnych asyst. Co istotne – może dać więcej przestrzeni kolegom z drużyny, gdy rywale będą na nim skupieni. Daje nam więcej możliwości, co jest dużym atutem, przy takim zawodniku nasi młodzi napastnicy mogą stawać się lepsi. Jan ma osobowość, wie, co robić na boisku, dobrze czuje swoją pozycję – przekonywał przedstawiciel klubu.

Nowy zawodnik Wojskowych będzie występował z numerem 7. Okazję do debiutu może mieć w starciu przeciwko Radomiakowi.