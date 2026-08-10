Roma czeka na konkretny ruch. Jan Ziółkowski może zmienić klub tego lata

AS Roma może tego lata pożegnać Jana Ziółkowskiego, mimo że reprezentant Polski tak naprawdę blisko rok temu trafił do włoskiego klubu. W grę wchodzi bardzo konkretny kierunek.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski przed wielką decyzją. W tle Arabia Saudyjska i ogromne pieniądze

AS Roma może wkrótce otrzymać oficjalną ofertę za Jana Ziółkowskiego z Arabii Saudyjskiej. Według informacji serwisu IlRomanista.eu propozycja może wynieść mniej więcej 20 milionów euro, co postawiłoby włoski klub przed bardzo ciekawą decyzją.

Przyszłość reprezentanta Polski w Rzymie nie jest więc przesądzona. Ziółkowski trafił do Romy latem ubiegłego roku z Legii Warszawa za około sześć milionów euro. Ewentualna sprzedaż za 20 milionów oznaczałaby dla Giallorossich ogromny zysk i mogłaby być kuszącą opcją z perspektywy budżetu transferowego.

Na ten moment konkretna oferta jeszcze nie wpłynęła. Roma ma jednak oczekiwać na oficjalny ruch ze strony jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Jeśli zapowiadana propozycja rzeczywiście pojawi się na stole, sytuacja może zmienić się bardzo szybko.

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Ziółkowski jest młodym zawodnikiem z dużym potencjałem, ale kwota w wysokości około 20 milionów euro może skłonić Romę do poważnego rozważenia sprzedaży. Tym bardziej że klub aktywnie pracuje nad wzmocnieniem kadry przed nowym sezonem.

Włoskie media informują jednocześnie o zainteresowaniu Alessio Caccianim z Torino. Roma miała zaoferować za młodego zawodnika mniej więcej 12 milionów euro, a do porozumienia może brakować już niewiele. Ewentualny transfer polskiego defensora do Arabii Saudyjskiej mógłby natomiast zapewnić stołecznej ekipie dodatkowe środki na kolejne ruchy.