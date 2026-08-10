Roma czeka na konkretny ruch. Jan Ziółkowski może zmienić klub tego lata

18:28, 10. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  IlRomanista.eu

AS Roma może tego lata pożegnać Jana Ziółkowskiego, mimo że reprezentant Polski tak naprawdę blisko rok temu trafił do włoskiego klubu. W grę wchodzi bardzo konkretny kierunek.

Jan Ziółkowski
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski przed wielką decyzją. W tle Arabia Saudyjska i ogromne pieniądze

AS Roma może wkrótce otrzymać oficjalną ofertę za Jana Ziółkowskiego z Arabii Saudyjskiej. Według informacji serwisu IlRomanista.eu propozycja może wynieść mniej więcej 20 milionów euro, co postawiłoby włoski klub przed bardzo ciekawą decyzją.

Przyszłość reprezentanta Polski w Rzymie nie jest więc przesądzona. Ziółkowski trafił do Romy latem ubiegłego roku z Legii Warszawa za około sześć milionów euro. Ewentualna sprzedaż za 20 milionów oznaczałaby dla Giallorossich ogromny zysk i mogłaby być kuszącą opcją z perspektywy budżetu transferowego.

Na ten moment konkretna oferta jeszcze nie wpłynęła. Roma ma jednak oczekiwać na oficjalny ruch ze strony jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Jeśli zapowiadana propozycja rzeczywiście pojawi się na stole, sytuacja może zmienić się bardzo szybko.

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Ziółkowski jest młodym zawodnikiem z dużym potencjałem, ale kwota w wysokości około 20 milionów euro może skłonić Romę do poważnego rozważenia sprzedaży. Tym bardziej że klub aktywnie pracuje nad wzmocnieniem kadry przed nowym sezonem.

Włoskie media informują jednocześnie o zainteresowaniu Alessio Caccianim z Torino. Roma miała zaoferować za młodego zawodnika mniej więcej 12 milionów euro, a do porozumienia może brakować już niewiele. Ewentualny transfer polskiego defensora do Arabii Saudyjskiej mógłby natomiast zapewnić stołecznej ekipie dodatkowe środki na kolejne ruchy.

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