Everton szykuje głośne wzmocnienie. Może osłabić ligowego rywala

Daniel Munoz jest czołowym prawym obrońcą w Premier League. Jak podaje Dharmesh Sheth ze stacji Sky Sports, chrapkę na pozyskanie zawodnika Crystal Palace ma Everton.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Daniel Munoz na celowniku Evertonu

Everton zakończył ostatni sezon Premier League na odległym 13. miejscu w tabeli. Ekipa The Toffees ma jednak znacznie większe ambicje przed kolejną kampanią i chce zająć zdecydowanie wyższą pozycję w stawce. Tego lata do zespołu z niebieskiej części Liverpoolu trafili już Hayden Hackney oraz Christian Norgaard, a Merlin Roehl i Tyrique George zostali wykupieni po zakończeniu okresów wypożyczeń.

Niewykluczone, że to nie koniec zakupów w wykonaniu Evertonu. Jak poinformował Dharmesh Sheth ze stacji „Sky Sports”, kandydatem do przeprowadzki na Hill Dickinson Stadium jest bowiem Daniel Munoz z Crystal Palace.

Trener drużyny The Toffees – David Moyes – bardzo ceni 30-letniego prawego obrońcę i chętnie widziałby go w swoim zespole. Ewentualny transfer Kolumbijczyka wiązałby się z wydatkiem wynoszącym co najmniej 25 milionów euro.

Munoz przywdziewa koszulkę ekipy Orłów od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Genku za osiem milionów euro. W poprzednim sezonie boczny defensor rozegrał 46 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Kontrakt 51-krotnego reprezentanta Kolumbii z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.