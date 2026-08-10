Ouma znalazł nową drużynę. Były piłkarz Lecha zagra w Anglii

Timothy Ouma, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Lechu Poznań, tym razem zagra w Anglii. 22-letni pomocnik przeniósł się czasowo do Charltonu Athletic.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Timothy Ouma

Charlton Athletic zaprezentował Timothy’ego Oumę

Charlton Athletic poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Timothy’ego Oumy ze Slavii Praga. 22-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. W umowie znalazła się również opcja wykupu. Reprezentant Kenii rozpoczyna tym samym kolejny etap swojej kariery.

– Jestem wdzięczny, że mogę tutaj być. Dam z siebie sto procent i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie osiągnąć jej cele. Nie mogę się doczekać spotkania z kibicami oraz usłyszenia ich dopingu przy każdym udanym odbiorze, każdym wygranym pojedynku i każdym strzelonym golu – powiedział Ouma po dołączeniu do angielskiej ekipy. Kenijski zawodnik spróbuje swoich sił w wymagających rozgrywkach, a mianowicie w Championship.

Timothy Ouma to znane nazwisko w Polsce, ponieważ w poprzednim sezonie defensywny pomocnik występował na podstawie wypożyczenia w Lechu Poznań. 22-letni Kenijczyk w koszulce drużyny Kolejorza rozegrał 34 mecze i zanotował 1 asystę. Jego pobyt w PKO BP Ekstraklasie nie był jednak do końca udany. Slavia Praga, do której wciąż należy karta zawodnicza piłkarza, nie wiąże już z nim dalszych planów.