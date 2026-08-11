PSG szykuje ofertę za skrzydłowego. Kolejny transfer w drodze

Paris Saint-Germain przygotowuje ofertę za Mikę Godtsa z Ajaxu Amsterdam. Fabrizio Romano poinformował, że paryżanie zaplanowali wznowienie rozmów w sprawie transferu skrzydłowego.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG wraca po Mikę Godtsa. Fabrizio Romano ujawnia plany paryżan

Paris Saint-Germain nie zamierza rezygnować z walki o Mikę Godtsa. Jak poinformował Fabrizio Romano, francuski klub planuje wrócić do bezpośrednich rozmów z Ajaxem Amsterdam w sprawie transferu belgijskiego skrzydłowego po meczu o Superpuchar Europy z Aston Villą.

Mistrzowie Francji mają przygotowywać kolejną ofertę za 21-latka. Godts bardzo dobrze rozpoczął sezon 2026/2027. W czterech meczach zdobył jedną bramkę i dorzucił trzy asysty. Według najnowszych informacji sam Belg miał już powiedzieć „tak” projektowi przedstawionemu przez paryski klub.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain plan to return in direct talks over Mika Godts deal after the Super Cup.



Ajax expect new proposal to arrive soon as Godts already said yes to PSG project. pic.twitter.com/OAnGDCktYR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Holenderski klub spodziewa się natomiast, że wkrótce na jego biurko trafi kolejna oferta. Serwis Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na 35 milionów euro. W ostatnich dniach sytuacja wokół Godtsa wywołała sporo zamieszania. Belg miał rozpocząć niedzielne spotkanie Eredivisie z PEC Zwolle w podstawowym składzie, ale pojawił się na ławce rezerwowych. Szybko pojawiły się sugestie, że może mieć to związek z zainteresowaniem PSG i możliwym transferem.

Po spotkaniu Godts przyznał, że dzień wcześniej podczas treningu poczuł lekki ból w okolicach ścięgien podkolanowych. Z tego powodu nadal odczuwał dyskomfort i nie chciał ryzykować poważniejszego urazu. Godts nie ukrywa jednak, że rozmowy z PSG rzeczywiście się odbywają. To ważna deklaracja, ponieważ wcześniej zawodnik unikał komentarzy dotyczących swojej przyszłości.