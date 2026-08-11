Wieczysta Kraków finalizuje transfer. Napastnik już na testach medycznych

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Bartosz Białek ma zasilić szeregi Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie od dwóch porażek. Beniaminek najpierw przegrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom (1:2), a następnie w takim samym stosunku uległ na własnym stadionie Lechowi Poznań. Na domiar złego poważnej kontuzji kolana doznał Stefan Feiertag, dlatego klub pilnie potrzebuje nowego napastnika. Wszystko wskazuje na to, że wybór padł na Bartosza Białka.

Sławomir Peszko od dłuższego czasu zapowiadał sprowadzenie nowej „dziewiątki”. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl poinformował, że 24-latek w poniedziałek pojawił się na testach medycznych. Kontrakt napastnika z Wieczystą ma obowiązywać do czerwca 2027 roku. W kontrakcie znajdzie się również opcja przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Dla napastnika będzie to powrót do Polski po kilku latach spędzonych za granicą.

Białek w poprzednim sezonie występował na poziomie 2. Bundesligi w barwach SV Darmstadt. W 14 ligowych spotkaniach nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Wcześniej Polak był związany z Wolfsburgiem. Dla niemieckiego klubu rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

To właśnie Wolfsburg zdecydował się w 2020 roku zainwestować w napastnika, sprowadzając go z Zagłębia Lubin za pięć milionów euro. W swoim CV Białek ma także występy w holenderskim Vitesse Arnhem i belgijskim KAS Eupen. W najbliższą sobotę (15 sierpnia) Krakowianie zmierzą się z Piastem w Gliwicach w ramach czwartej kolejki Ekstraklasy.