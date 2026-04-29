Havertz opuści Arsenal? Gigant zainteresowany

21:30, 29. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Charles Watts

Kai Havertz po sezonie może opuścić Arsenal. Jak się okazuje, Niemiec może być bohaterem bardzo głośnego transferu. Piłkarz Kanonierów znalazł się bowiem na celowniku Bayernu Monachium - donosi Charles Watts.

Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Bayern Monachium obserwuje Kaia Havertza

Kai Havertz wciąż odgrywa kluczową rolę w Arsenalu. Kanonierzy jednak latem planują przebudowę kadry i coraz częściej mówi się o odejściu reprezentanta Niemiec. Wszechstronny napastnik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego klubu. Lada moment zgłosić się po niego może topowa marka. Charles Watts informuje, że zawodnik Kanonierów znalazł się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium.

Mistrzowie Bundesligi rozpoczęli już poszukiwania nowego snajpera. Klub nie skorzysta bowiem z opcji wykupu Nicolasa Jacksona, który wróci do Chelsea. Bawarczycy zatem zaczęli spoglądać w kierunku Kaia Havertza, bacznie śledząc jego sytuację w Arsenalu. Warto zaznaczyć, że w przeszłości Niemiec był bardzo bliski przeprowadzki na Allianz Stadium.

Kontrakt Kaia Havertza z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wszystkie karty leżą zatem w rękach Kanonierów. Na ten moment nie wiemy, jakiej oferty oczekuje londyńczycy za reprezentanta Niemiec. Bayern Monachium jednak dysponuje olbrzymim budżetem i nie powinni mieć problemu z zaoferowaniem odpowiedniej sumy pieniędzy, jeśli zdecydują się na pozyskanie 26-latka.

Kai Havertz w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Arsenalu. Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

