Manchester United latem będzie chciał wzmocnić pozycję napastnika. Jak się okazuje, trop prowadzi do ligowego rywala. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów wzbudził bowiem Igor Thiago z Brentfordu - informuje "SportsBoom".

Manchester United niemal co sezon robi transfery na pozycji napastnika. Nie inaczej ma być tym razem, choć nietykalna jest w zasadzie pozycja Benjamina Sesko. Z informacji przekazanych przez „SportsBoom” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły mogą ruszyć po rewelację tego sezonu Premier League. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Igor Thiago, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu.

Władze Manchesteru United nieprzypadkowo spoglądają w kierunku reprezentanta Brazylii. Czerwone Diabły prawdopodobnie latem pożegnają Joshuę Zirkzee. Na dodatek zespół zapewne zakwalifikuje się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, więc potrzebuje wzmocnień. Snajper popularnych Pszczół jest na wyciągnięcie ręki, choć nie tylko Czerwone Diabły nim się interesują.

W miniony poniedziałek Manchester United mógł z bliska przyjrzeć się boiskowym poczynaniom Igora Thiago. Tego dnia Czerwone Diabły podejmowały bowiem Brentford. Rywalizacja zakończyła się po myśli drużyny Michaela Carricka (2:1). Brazylijczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Igor Thiago w tym sezonie rozegrał 36 spotkań w barwach Brentfordu. Reprezentant Brazylii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 24 trafienia, a także zaliczył jedną asystę.