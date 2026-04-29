Goretzka zdecydował! W tym klubie będzie kontynuował karierę

21:52, 29. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport / Dieroten.pl

Leon Goretzka po sezonie przestanie być piłkarzem Bayernu Monachium. Niemiec tym czasem wie już, który zespół będzie kolejnym przystankiem w jego karierze. Pomocnik wybrał AC Milan - przekazuje "La Gazzetta dello Sport".

Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Piękna przygoda Leona Goretzki w Bayernie Monachium wkrótce dobiegnie końca. Kontrakt doświadczonego pomocnika wygasa 30 czerwca, a mistrzowie Bundesligi nie przewidują dalszej współpracy. Tymczasem Niemiec już zdecydował, który klub będzie w przyszłym sezonie reprezentował. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że wybór padł na AC Milan.

Mediolańczycy od bardzo dawna wykazują zainteresowanie Leonem Goretzką. Rossoneri rywalizowali jednak z wieloma zespołami. W tym Arsenalem. Ostatecznie jednak piłkarz Bayernu Monachium wybrał przeprowadzkę do stolicy mody. Włoski zespół zatem wkrótce będzie mógł skorzystać z ogromnej promocji i pozyskać Niemca na zasadzie wolnego transferu.

Środek pola AC Milanu na przyszły sezon zapowiada się niezwykle mocno. Do Luki Modricia i Adriena Rabiot dołączyć ma właśnie Leon Goretzka. Rossoneri już robią miejsce w składzie dla doświadczonego Niemca. Władze mediolańskiego klubu chcą bowiem pozbyć się Youssoufa Fofany. Transfer świeżo upieczonego mistrza Bundesligi pozostaje zatem kwestią czasu.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

