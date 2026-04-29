Manchester United ma plan na wzmocnienie prawej obrony. Trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Szachtara Donieck. Na radarze angielskiego giganta znalazł się Vini Tobias - przekazuje Ekrem Konur.

Manchester United jest na dobrej drodze, aby zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Awans sprawi, że władze z Old Trafford będą musiały ostro popracować na rynku transferowym. Zespół potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. W tym prawej obronie. Tutaj jednak Czerwone Diabły znalazły odpowiedniego kandydata. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Vini Tobias, który na co dzień reprezentuje barwy Szachtara Donieck.

Brazylijczyk już w przeszłości był łączony z Manchesterem United. Teraz jednak zainteresowanie angielskiego giganta jest poważniejsze. Kontrakt 22-latka z ukraińskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Długość umowy sprawia, że Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby dopiąć ten transfer. Na ten moment nie znamy potencjalnej ceny.

Vini Tobias przez dwa lata miał okazję szkolić się w akademii Realu Madryt. Królewscy wówczas wypożyczyli go z Szachtara Donieck. Finalnie jednak Brazylijczyk niespecjalnie dobrze odnalazł się w Hiszpanii i wrócił na Ukrainę. Po czasie może okazać się to świetnym ruchem, ponieważ w przyszłym sezonie 22-latek może występować na Old Trafford.

W trwającej kampanii Vini Tobias rozegrał 36 spotkań w barwach Szachtara Donieck. Brazylijski obrońca strzelił dwa gole oraz zaliczył trzy asysty.