Casa Pia - Benfica to mecz drugiej kolejki Liga Portugal. Obie drużyny walczą o przełamanie w krajowych rozgrywkach. Jakub Kamiński znowu nie znalazł się w podstawowym składzie Orłów z Lizbony.

Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Casa Pia – Benfica: Kamiński znowu na ławce

Rywalizację w drugiej kolejce Liga Portugal zamyka poniedziałkowe starcie Casa Pia – Benfica. Faworytami tego pojedynku są goście, a więc trzecia najlepsze ekipa poprzedniego sezonu. Jednak Orły z Lizbony, podobnie jak ich dzisiejsi rywale, nie wygrały na otwarcie ligowych zmagań.

Benfica zremisowała 2:2 z Academico Viseu, a Casa Pia nie poradziła sobie z Maritimo (0:1). Mimo nieudanego startu sezonu Marco Silva nie zdecydował się dokonać rewolucji w składzie. To oznacza, że Jakub Kamiński znowu usiądzie na ławce rezerwowych.

Casa Pia – Benfica: oficjalne składy na mecz

Casa Pia: Gomes – Conte, Sousa, Goulart Silva, Geraldes – Gabi, Ofori, Perez – Rochinha, Araujo, Prieto

Benfica: Soares – Dahl, Lenglet, Araujo, Bah – Barrenechea, Sudakow, Barreiro – Prestianni, Pavlidis, Rafa Silva